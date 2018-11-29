Kurumsal pazarlardan sorumlu olacak

Kasım 29, 2018 0 Yorum 91 Okunma
Kurumsal pazarlardan sorumlu olacak

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki çözümleriyle öne çıkan Netaş, kurumsal müşteriler pazarını Selda Parın’a emanet etti.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Kurumsal Pazarlar İş Birimi çatısı altında Netaş, 120’den fazla küresel teknoloji firmasıyla yürüttüğü iş ortaklığıyla, müşterilerinin ihtiyacına yönelik entegre çözüm ve hizmetler sunuyor.

Parın, siber güvenlikten ağ ve veri merkezleri çözümlerine kadar kurumların dijital dönüşüm ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumlu olacak ve doğrudan Netaş CEO’su Müjdat Altay’a bağlı olarak çalışacak.

Teknoloji alanındaki kariyerine 1990 yılında başlayan Selda Parın, 2016’da Netaş’a kurumsal sektör çözüm direktörü olarak katıldı.



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