Kuzey Afrika ve Türkiye’yi yönetecek

Ekim 30, 2018 0 Yorum 289 Okunma
Kuzey Afrika ve Türkiye’yi yönetecek

Uluslararası tedarik zinciri Brambles Grubu’nun bir parçası olan ve Avustralya’da kurulan CHEP, globalde 60 ülkede 590 milyondan fazla ekipman ve 850 servis merkezi ağı ile hizmet veriyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

FMCG şirketleri ile perakendecilerin yanı sıra otomotiv sektörünün de tedarik zincirindeki ihtiyaçlarına özel sürdürülebilir çözümler sunan CHEP Türkiye, hizmet verdiği alanlarla birlikte deneyimli kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Bu doğrultuda 2018 yılı itibarıyla tedarik zinciri yönetimi konusunda 16 yıllık deneyimi bulunan Engin Gökgöz, CHEP Türkiye ve Kuzey Afrika Otomotiv Lideri olarak CHEP ailesine katıldı.

Engin Gökgöz, Türkiye, Fas, Mısır, Tunus ve Cezayir otomotiv ve endüstri biriminin liderliğini üstlenecek.



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