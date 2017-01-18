Leaseplan’a yeni İK müdürü
Yapılan araştırmalara göre trafikteki toplam binek ve hafif ticari araç sayısı 2016 yılı sonunda 12,6 milyona ulaştı. Filo yani şirket aracı sayısı ise tahminlere göre 2,1 milyon adedi buldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2020 yılında trafikteki 15,7 milyona ulaşacak toplam binek ve hafif ticari araç sayısının 2,6 milyonunun şirket aracı olması bekleniyor.
Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olan LeasePlan, bu büyüme potansiyelini dikkatle izleyerek, Türkiye’de büyüme planı yapan şirketlerden biri.
33 ülkede hizmet veren LeasePlan’in Türkiye organizasyonunda İK departmanı Berrin Bayraktar’a emanet edildi.
İş hayatına Garanti Bankası’nda yönetici adayı olarak başlayan Bayraktar, son olarak HumanGroup – IRC Global Executive Search Partners’da kıdemli danışman olarak görev almıştı.
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