Lenovo Türkiye’ye yeni genel müdür
Bilişim sektörünün satış ve kanal yönetiminde tecrübeli ismi Emre Hantaloğlu, Lenovo Türkiye’nin genel müdürü oldu. Emre Hantaloğlu, son bir yıldır Lenovo Türkiye’nin kanal satış müdürlüğü görevini yürütüyordu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Hantaloğlu, iş hayatına Empa Elektronik’de ürün müdürü olarak başladı. 2001 yılında Compaq firmasına transfer olan Hantaloğlu, 2002 yılındaki Compaq-HP birleşmesine kadar şirkette tüketici ürünleri satış müdürü olarak görev yaptı.
Hantaloğlu, 20022008 yılları arasında HP Türkiye’de yöneticilik yaptıktan sonra 2014’te Türk Telekom’a kanal satış direktörü olarak transfer oldu.
Ocak 2016’da Samsung Türkiye’ye baskı çözümleri satış ve pazarlama grup yöneticisi olarak geçti. Hantaloğlu, Ekim 2016’dan bu yana da Lenovo’daki kariyerini sürdürüyordu.
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