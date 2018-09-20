Lesaffre Türkiye’nin başına geçti
Maya endüstrisinin global markalarından biri olan Lesaffre’ın Türkiye genel müdürlüğüne sektörün deneyimli isimlerinden Ünsal Yamaner getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Neredeyse tüm kariyeri boyunca maya sektöründe çalışan Yamaner, kariyerine 1991 yılında IBS Research&Consultancy’de proje koordinatörü olarak başladı.
Sonrasında ise 1994-1999 yılları arasında AB Mauri Maya şirketinde ihracat satış müdürü olarak görev aldı.
Sonrasında bu şirkette 13 yıl boyunca Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dan sorumlu olarak farklı alanlarda yöneticilik yaptı.
2012 yılında Dosu Maya’ya genel müdür olarak atanan Yamaner, 2014 yılında Lesaffre’ın Dosu Maya’yı bünyesine katmasının ardından da Global Baking Center Koordinatörlüğü görevini üstlendi.
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