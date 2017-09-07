Lezita’yı büyütecek
Abalıoğlu Grubu, 1969 yılında Denizli’de kurulan fabrikasıyla Türkiye’nin ilk özel sektör yem kuruluşu olarak faaliyetlerine başladı. Bugün yemin yanı sıra Lezita markasıyla tavukçuluk ve balık üretimi yapıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Son dönemde yeniden yapılanma sürecine giren Abalıoğlu Grubu’nda üst düzey bir atama gerçekleşti. 2015 yılından bu yana Abalıoğlu Grubu’nda teknik genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Özdil, yeni dönemde, Gıda İş Ünitesi’nin genel müdürü oldu.
Özdil, önümüzde dönemde Lezita markasının büyümesine liderlik yapacak. Şirket, ileri işlenmiş ürünler grubunun kaplama hattında yapılan yatırımlarla eylül ayında kapasitesini yüzde 100’ün üzerinde artırmayı planlıyor.
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