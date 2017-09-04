Lidyana’nın yeni CEO’su
Türkiye’nin önemli e-ticaret sitelerinden Lidyana. com’un üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Kemal Cihan Seyithanoğlu, Lidyana.com’un yeni CEO’su oldu. Seyithanoğlu, profesyonel iş hayatına Jack & Jones iş geliştirme pozisyonunda Bestseller Tekstil ve Perakende’de görev alarak başladı.
Danimarka ve Çin’de farklı pozisyonlarda görev aldıktan sonra 2010 yılında Türkiye ülke müdürü pozisyonuna yükselen Seyithanoğlu, 2012’de Koton’a perakende direktörü olarak geçti.
Lidyana.com’a katılmadan önce G-Star Raw’da ülke müdürlüğü ve PVH-Tommy Hilfiger, Calvin Klein’da perakende direktörlüğü yaptı.
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