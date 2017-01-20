Lilly İlaç’ta 3 yeni direktör
Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden biri olan Lilly İlaç da 2017’ye üst düzey üç atamayla girdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Lilly İlaç SAMETA (Güney Asya, Ortadoğu, Türkiye, Afrika) Satış Yetkinlikleri ve Ticari ilişkiler Direktörlüğü görevine İnciser Akat, SAMETA Onkoloji Medikal Lideri görevine Sedat Altuğ ve Türkiye Medikal Direktörlüğü görevine Levent Alev getirildi.
İnciser Akat, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği’nden mezun oldu. 1999 yılından bu yana Lilly İlaç’ta çalışıyor. Sedat Altuğ ise Lilly’ye 2002 yılında klinik araştırma doktoru olarak katıldı.
Eylül 2013’te Lilly Türkiye Medikal Direktörlüğü’ne terfi etti. Levent Alev de 2003 yılında Lilly’ye klinik araştırma doktoru olarak katıldı.
Daha sonra sırasıyla Kıdemli Klinik Araştırma Doktoru, Medikal Danışman ve Kıdemli Medikal Danışmanlık görevlerini üstlendi.
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