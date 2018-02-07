Lilly’de üç global atama
ABD kökenli Lilly İlaç, 1950’li yıllardan bu yana Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Şirket, Türkiye pazarına son 10 yıldır eğitim, klinik çalışmalar ve sosyal sorumluluk projeleri de dahil 250 milyon dolarlık yatırım yaptı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şirketin Türkiye ekibinin başarısı, global atamaların artmasını sağlıyor. Lilly Mısır’ın genel müdürü olarak görev yapan Özkan Özdoğan, Kuzey Doğu Afrika Bölgesi’nin genel müdürü olarak atandı.
2016’dan bu yana Lilly’nin ABD, Kanada, Çin ve Japonya’dan sorumlu strateji ve operasyon biomedicine kıdemli direktörü olarak görev yapan Huzur Devletşah’ın ise görev alanı, Kanada operasyonu kendisine bağlanarak genişletildi.
Lilly Ortadoğu’nun diyabet medikal danışmanı olarak görev yapan Çağrı Şenyücel, Lilly ABD’nin medikal ilişkiler, işbirliği ürünleri medikal direktörü olarak atandı. Bu üç isim de uzun yıllardır Lilly’de çalışıyor.
Özkan Özdoğan, Lilly’ye 2001 yılında marka müdürü olarak katılırken, Huzur Devletşah ise Lilly Türkiye’ye 1998 yılında satış enformasyon ve stratejik planlama müdürü olarak katıldı. Çağrı Şenyücel ise 2011’de diyabet medikal ilişkiler uzmanı olarak çalışmaya başladı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?