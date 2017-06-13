Logo’ya yeni genel müdür
Dijital dönüşümü destekleyen Logo Elektronik, e-devlet hizmetlerinin yanı sıra müşterilerine tedarikçi finansmanından iş süreçlerine kadar çeşitli katma değerli e-servisler sunan bir şirket.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Avrupa Birliği kapsamında e-belge dönüşümüne yönelik yatırımlarıyla dikkat çeken şirketin genel müdürlüğüne Başak Kural getirildi. Kariyerine Beko Elektronikte ürün yöneticisi olarak başlayan Kural, 2007’de Turkcell İletişim Hizmetleri’nin pazarlama ekibinde görev aldı.
2010-2014 arasında Avea’da mobil internet gelirlerinden sorumlu grup müdürü oldu. 2014-2017 yılları arasında ise Türk Telekom Grubu’nda teknoloji stratejilerinden sorumlu direktör olarak çalıştı.
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