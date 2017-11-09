Logsign’da üst düzey atama
Yerli bir güvenlik yazılımı üreticisi olan Logsign’de Türkiye, Ortadoğu ve Afrika bölgesinden sorumlu genel müdürlüğe Alpay Yüksel atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
1997 yılı öncesinde birçok çok uluslu firmada teknik pozisyonlarda çalışan Yüksel, ardından Microsoft’un satış ekibinde görev aldı. Daha sonra da Denizbank’ın teknoloji şirketi Intertech’te satış müdürü olarak çalıştı.
Sonraki yıllarda Probil ve Netaş’da satış direktörü olarak yer alan Yüksel, sırasıyla Teknoser, Aruba Networks ve Treo’da üst düzey yönetici olarak da görev yaptı.
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