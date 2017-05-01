L’Oreal Türkiye’den globale transfer
Kozmetik şirketi L’Oreal, Türkiye’yi stratejik ülkelerden biri olarak gören global şirketlerden biri. Eşitlikçi bir istihdam politikası benimseyen şirket, çalışanlarına dünyanın dört bir yanında farklı kariyer imkanları yaratıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu kapsamda L’Oreal Türkiye’den şirketin farklı ülkelerdeki yönetim merkezlerine iki önemli üst düzey yönetici transferi gerçekleşti.
Temmuz 2012 tarihinden bu yana ülke yönetim komitesi üyesi olarak L’Oreal Türkiye Lüks Bölümü genel müdürlüğü görevini sürdürmekte olan Elif İkiz, EMEA Bölgesi’nden sorumlu Paris merkezli Urban Decay ve Clarisonic genel müdürlüğüne atandı.
Eylül 2013 tarihinden bu yana L’Oreal Türkiye Tüketici Ürünleri ve Finans İnsan Kaynakları İş Ortağı & Ücretlendirme ve Yan Haklar Müdürü olarak çalışan Emre Küçükkayıkçı da yurtdışı göreve gitti. Küçükkayıkçı,
Mart 2017 itibariyle İngiltere Uluslararası Body Shop Organizasyonu’nda Ücretlendirme, Mobilite ve Politikaları Bölüm Müdürü oldu.
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