L’Oreal Türkiye’ye yeni genel müdür
Fransız kökenli kişisel bakım markası LOreal, 1980 yılından beri Türkiye pazarında faaliyet gösteriyor. Şirket, dünyada 34, Türkiye’de ise 25 markasıyla tüketicilere ulaşıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şirketin Türkiye genel müdürü değişti. Şirkette uzun yıllardır yöneticilik yapan Laurent Duffier, LOreal Türkiye’nin genel müdürü olarak atandı.
LOreal’le çalışmaya 1997 yılında LaScad’da insan kaynakları departmanında başlayan Laurent Duffier, sonrasında LOreal Paris markasının saç bakımı ve şekillendirme kategorilerinde uluslararası pazarlama direktörü oldu.
Latin Amerika’da dört yıl L’Oreal Paris’in pazarlama direktörü olarak çalışmasının akabinde, Garnier markasından sorumlu olarak Afrika ve Ortadoğu Bölgesi’ne katılan Duffier, 2011 yılında, Körfez Ülkeleri Tüketici Ürünleri Divizyonu’nun genel müdürü olarak atandı.
2015 yılında ise Doğu Avrupa Bölgesi Tüketici Ürünleri Divizyonu’nun genel müdürü oldu.
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