LPG Derneği’nin başına geçti
1972 yılında 14 üye ile enerji sektörünün ilk derneği olarak kurulan Türkiye LPG Derneği (TLPGD)Türkiye’nin en eski ve aktif derneklerinden biri.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Kısa bir süre önce 43’üncü genel kurulunu yapan derneğin başkanlığına Eyüp Eratay getirildi.
Enerji sektöründeki kariyerinde 1994 yılından bu yana İpragaz’da çeşitli görevlerde bulunan Aratay, 2017 tarihinden itibaren İpragaz CEO’su olarak göreve başladı.
Aratay, aynı zamanda LPG’nin dünya devi SHV Energy’nin ülke sorumluluğunu da üstlendi.
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