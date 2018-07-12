Malezyalı telekom devinin COO’su oldu
Gökhan Öğüt, Türkiye’de telekom sektörünün yakından tanıdığı bir isim. Yaklaşık üç yıl Vodafone Türkiye CEO’su olan Öğüt, Ekim 2016’da görevinden ayrılmıştı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Aradaki süre zarfında danışmanlık yapan Öğüt, telekom sektörüne geri dönüş yaptı. Bu kez Malezya’nın en büyük iletişim servis sağlayıcısı Maxis’in operasyonlardan sorumlu başkanlık (COO) görevine getirildi.
Maxis, 2017 itibariyle 2 milyar doları aşan cirosu, yüzde 54’e ulaşan kârlılığı ile Malezya’nın en büyük operatörü konumunda.
Şirket 11 milyar doları aşan piyasa değeriyle Malezya borsasında işlem görüyor. Gökhan Öğüt, Maxis’teki yeni görevinde, firmanın günlük operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak ve dönüşüm döneminde olan firmaya liderlik alanındaki deneyimiyle değer katacak.
Gökhan Öğüt, kariyerine 1995’te ABD’de Procter & Gamble firmasında başladı. 2001’e kadar bu firmada marka yönetimi tarafında önemli görevler üstlendi.
2001-2008 yılları arasında Danone Grubu bünyesinde Türkiye ve Fransa genel merkez ofislerinde çeşitli yerel ve global görevler aldı. 2009 yılında ise Vodafone’da çalışmaya başladı.
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