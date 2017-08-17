Mali işlerden sorumlu başkan oldu
2017 yılını atağa geçme ve büyüme yılı olarak belirleyen Doğan Şirketler Grubu Holding’in yeniden yapılanma sürecine ilişkin atamalara daha önce sayfalarımızda yer vermiştik.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Kritik pozisyonlarda devam eden bu süreçle ilgili son değişliklik mali işler tarafında oldu. Cem Kölemenoğlu, Doğan Gazetecilik’in mali işler grup başkanı (CFO) ve icra kurulu üyesi olarak atandı.
En son Doğan Holding’te mali işler başkan yardımcılığı ile birlikte Milpa’nın genel müdürlüğü görevini yürüten Kölemenoğlu, birçok grup şirketinin de yönetim kurulunda aktif görev aldı.
Sektörün deneyimli ismi iş hayatına BDO Denet Uluslararası Bağımsız Denetim şirketinde denetçi olarak başladı.
Doğan Grubu’na 1997 yılında kıdemli iç denetçi olarak katılan Kölemenoğlu, daha sonra holding tarafında mali işler departmanlarında bütçe, mali kontrol, IFRS raporlama, konsolidasyon, risk yönetimi, nakit performans, proje finansmanı, finansman ve fon yönetimi konularında çeşitli seviyelerde görevler aldı.
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