Mali işlerden sorumlu olacak
Hollandalı hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi şirketi Aegon, 2008 yılından bu yana Türkiye’de de faaliyet gösteriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye’de 700’e yakın çalışanı bulunan şirkette finans konusunda bir atama gerçekleşti. Aegon Emeklilik ve Hayat’da bütçe planlama ve muhasebe bölümlerinden sorumlu direktör olarak görev yapan Gamze Korkmaz, genel müdür yardımcılığına terfi etti.
Korkmaz, yeni görevinde mali işlerden sorumlu olacak. Gamze Korkmaz, kariyerine bağımsız denetim sektöründe vergi denetimi ile başladı.
Yaklaşık 10 yıldır sigorta sektöründe çalışan Korkmaz, son altı yıldır Aegon Türkiye’de müdür, grup müdürü ve sonrasında direktör olarak görev aldı.
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