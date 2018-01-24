Manpower Türkiye’ye yeni genel müdür

Ocak 24, 2018 0 Yorum 68 Okunma
Manpower Türkiye’ye yeni genel müdür

İnsan kaynakları şirketi Manpower’in yeni genel müdürü Feyza Narlı oldu.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Danışmanlık ve bilişim sektöründe yaklaşık 20 yıllık deneyimi olan Narlı, iş hayatına 1998 yılında Exim A.Ş’de proje ve satış mühendisi olarak başladı.

Sonrasında Oracle Bilgisayar’da CRM satış danışmanı olarak çalıştı.

Innova Bilişim Çözümleri’nde e-business çözümleri konusunda yöneticilik yaptıktan sonra bir süre Londra’da marka yönetimi eğitimi aldı.

Ardından Accenture Türkiye’ye kıdemli müdür unvanıyla katılan Narlı, Oracle Türkiye’de ise dijital ve CX çözümleri ülke lideri olarak çalıştı.



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