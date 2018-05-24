Marmara Forum’un müdürü oldu
Her yıl 160 milyon ziyaretçiye kapılarını açan Multi Türkiye bünyesinde yer alan Marmara Forum AVM’nin müdürü değişti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Marmara Forum AVM’nin yeni müdürü Leyla Özdemir oldu. Özdemir, profesyonel iş hayatına 2002 yılında başladı.
2007-2014 yılları arasında Türkiye’de ve yurtdışında önde gelen birçok alışveriş merkezinde pazarlama yönetimi ve danışmanlığı görevini yürüttü. Cevahir Alışveriş Merkezi ve Aqua Florya Alışveriş Merkezi’nde yöneticilik yaptı.
Özdemir, 2014 yılında Buyaka Alışveriş Merkezi’nin müdürü oldu ve dört yıl boyunca bu görevi sürdürdü.
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