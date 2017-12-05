Mastercard’dan Amerika’ya atama
Mastercard Türkiye ve Azerbaycan’ın genel müdürü Yasemin Bedir, Mastercard ABD ve Kanada’yı kapsayan Kuzey Amerika Pazarları’nın kıdemli başkan yardımcısı olarak atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Mastercard bünyesinde 10 yıl önce çalışmaya başlayan Bedir, iki yıldır Türkiye ve Azerbaycan genel müdürü olarak görev yapıyordu. Bedir, yeni görevinde Kuzey Amerika Pazarları’nda bankalar ve ödeme işlemcilerinden sorumlu olacak.
Mastercard bünyesinde Amerika kıtasında üst düzey yönetici olarak görev yapacak Türkiye’den ilk kadın yönetici olan Yasemin Bedir, Mastercard’a 2007 yılında müşteri ilişkilerinden sorumlu direktör olarak katıldı.
Bedir, Türkiye’de HSBC, Graranti Bankası ve Yapı Kredi gibi kurumlarda bireysel bankacılık alanında yönetici olarak çalıştı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?