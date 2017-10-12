McCANN’in yeni CEO’su
Dünya çapında hizmet veren McCANN İstanbul’un yeni icra kurulu başkanı (CEO) Melda Barkın oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Çalıştığı ajansların değişim ve yenilenme süreçlerinin yönetilmesi ve bunların hayata geçirilmesinde önemli deneyimlere sahip olan Barkın, kariyeri boyunca Y&R İstanbul’da genel müdürlük ve Leo Burnett’te CEO’luk görevlerinin yanı sıra 2015-2016 döneminde Reklamcılık Vakfı Başkanı olarak da görev yaptı.
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