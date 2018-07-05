Media Markt’a transfer oldu
Tüketici elektroniği perakendecisi MediaMarkt, sektörün deneyimli c isimlerinden Hulusi Acar’ı Türkiye’deki üst düzey yönetim ekibine kattı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Acar, MediaMarkt Türkiye Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (COO) oldu.
Galatasaray Lisesi’nin ardından 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Hulusi Acar, Türk Hava Yolları ve Koçtaş’ta satış alanında farklı pozisyonlarda çalıştıktan sonra 2000 yılında Turkcell bünyesine katıldı.
2014’e kadar Turkcell’de hem yurtiçi hem de yurtdışında üst düzey görevde bulundu. Acar, 2014-2016 yılları arasında Doğtaş Kelebek Genel Müdürü olarak görev aldı.
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