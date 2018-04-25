Media Markt’a yeni CFO
Avrupa’da 15 ülkede bin 100 mağazada faaliyet gösteren ve tüketici elektroniğinde 22 milyar dolarlık ciroya ulaşan Media Markt, Türkiye’de ise 62 mağazayla faaliyet gösteriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2020 yılında Türkiye’de sektör lideri olma hedefi bulunan Media Markt’ın CFO’luk görevine finans sektörünün deneyimli isimlerinden Yeşim Ar Kundakçı atandı.
Interbank’ta finansal planlama ve kurumsal finansman bölümlerinde kariyer hayatına başlayan Kundakçı, sırasıyla Du Pont de Nemours, Coca-Cola Company, Turkcell Group, Gate Gourmet USAŞ ve Beymen’de Türkiye ve yurtdışı operasyonlarını kapsayan üst düzey finansal yönetim görevlerinde bulundu.
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