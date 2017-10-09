Medikal müdür olarak atandı
AstraZeneca, özellikle solunum, otoimmünite, kardiyovasküler, metabolik hastalıklar ve onkoloji alanındaki hastalıkların tedavisine yönelik çalışan bir ilaç şirketi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
100’den fazla ülkede faaliyet gösteren AstraZeneca’nın Türkiye ofisinde önemli bir atama gerçekleşti.
AstraZeneca Türkiye ailesine 2013 yılında katılan ve son olarak onkoloji medikal alanında yönetici olarak görev yapan Dr. Onur Ütebay, AstraZeneca Türkiye Metabolizma Grubu’nun medikal müdürü olarak atandı.
2007 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Onur Ütebay, iş hayatına 2013 yılında Sanofi’de diyabet alanında yönetici olarak başladı.
Aynı yıl metabolizma alanında medikal yönetici unvanıyla AstraZeneca Türkiye ailesine katılan Ütebay, 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi MBA programını tamamladı.
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