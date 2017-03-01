Medikal mükemmellik direktörü oldu
Türkiye’de ilaç sektörü yaklaşık 8 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip. Bu yıl 9 milyar dolarlık hacme ulaşması beklenen sektör, 2017’ye oldukça hareketli girdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Pek çok şirketin üst düzey yönetiminde değişiklikler yapılıyor. Bunlardan biri de GSK Türkiye oldu.
Şirketin medikal operasyonunda iki farklı görevlendirme yapıldı. GSK Türkiye bünyesinde medikal direktör olarak görev yapan Dr. Yıldıray Tanrıver, GSK Orta Doğu, Kuzey Afrika, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (MENA/CIS) Medikal Mükemmellik Direktörü olarak atandı.
GSK Türkiye Ülke Medikal Direktörlüğü görevine ise Dr. Fulya Erman getirildi. Tanrıver, GSK Türkiye’de 2014 yılından bu yana görev yapıyor.
GSK Türkiye Ülke Medikal Direktörlüğü görevine getirilen Dr. Fulya Erman ise 2010 yılından bugüne Roche Türkiye Medikal Direktörü olarak görev yapıyordu.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?