Merck’ten iki önemli atama
1998 yılında Türkiye pazarına giren Merck, 66 ülkede faaliyet gösteren bir ilaç şirketi. Türkiye’deki büyüme planları doğrultusunda yönetiminde değişiklik yapan şirket, çalışanlarına uluslararası kariyer imkanları da sunuyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Son olarak Selen Zeydanlı Bisson, Polonya ve Baltık Ülkeleri’nin genel müdürlüğüne, Tansel Çörtelekoğlu ise Merck Türkiye’nin medikal direktörlüğüne atandı.Selen Zeydanlı Bisson, iş yaşamına bankacılık sektöründe başladı.
2002 yılında kariyerine ilaç sektöründe devam etme kararı aldı ve GSK’da ürün tanıtım uzmanlığı, solunum ve onkoloji terapötik alanlarında çalıştı.
Kariyerine 2005 yılında Roche’de başlayan Dr. Tansel Çörtelekoğlu ise aynı şirkette kardiyoloji, onkoloji, romatoloji & osteoporoz ve hematoloji alanlarında medikal müdür ve grup medikal müdür görevlerini yürüttü.
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