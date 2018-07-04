Metro Türkiye’de bayrak değişimi
Metro kariyerine 2007 yılında Fransa’da başlayan ve 2011-2014 yılları arasında Türkiye’de de görev yapan Boris Minialai, Metro Türkiye’ye genel müdür olarak atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Minialai, Metro’da en son perakende franchise global direktörlüğü görevini yürütüyordu. Boris Minialai, 2009 yılında Fas’ta yöneticilik yaptı.
2014 yılında Rusya Metro’da yürüttüğü satın alma direktörlüğü görevinin ardından 2015 yılında yine Rusya’da CEO olarak görev yaptı.
Bayrağı Boris Minialai’ye devreden Kubilay Özerkan ise 1997 yılından bu yana Metro bünyesinde farklı görevler üstlendi.
En son Türkiye’de yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Özerkan, 13 Nisan 2018’de Türkiye ve İtalya’dan Sorumlu “Operating Partner” olarak Metro Global Yürütme Kurulu’na atandı.
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