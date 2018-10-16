Microsoft Türkiye’de üst düzey atama
Dinamik yönetim ekibiyle Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmeyi hedefleyen Microsoft Türkiye’nin kurumsal hizmetlerden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine Berna Yıldız atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Microsoft Türkiye’ye katılmadan önce, analitik yazılımlar ve çözümler alanında faaliyet gösteren SAS Türkiye’de genel müdürlük görevini üstlenen Yıldız, bu dönemde ekibiyle birlikte Türkiye ve bağlı bulunduğu Orta Doğu ve Doğu Avrupa Bölgesi’nde yeniliklere imza attı.
Teknoloji alanında 19 yıllık bir deneyime sahip olan Berna Yıldız, profesyonel iş yaşamında çeşitli üst düzey yönetim pozisyonlarında yer aldı.
Kariyerine Telsim ile telekomünikasyon sektöründe başlayan Yıldız, Avea ve Nokia’da üst düzey yöneticilik yaptı.
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