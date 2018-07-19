Microsoft Türkiye’de üst düzey atama
Microsoft Türkiye’nin kamu sektörü ve kamu yatırımlarından sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine Dr. R. Erdem Erkul atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bilişim sektörünün deneyimli isimlerinden olan Erkul, Microsoft Türkiye bünyesinde, kamu kurumlarında teknolojik çözümlerin hayata geçmesine liderlik edecek ve dijital dönüşüm projelerini yönetecek.
2010-2013 yılları arasında Microsoft Türkiye’nin kamu işleri, akademik programlar ve sosyal sorumluluk direktörlüğü görevini üstlenen Erkul, 2014 yılına kadar Microsoft Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’ndeki 79 ülkenin kamu politikaları ve planlama koordinatörlüğü görevini yürüttü.
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