Mitsubishi Electric Türkiye’ye yeni başkan
Elektrik, elektronik ve otomasyon alanlarında dünyanın önemli şirketlerinden biri olan Mitsubishi Electric, Türkiye’deki biriminin başına ilk kez bir Türk genel müdür getirdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2013 yılından bu yana Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü olarak görev yapan Şevket Saraçoğlu, Mitsubishi Electric Türkiye’nin yeni başkanı oldu. Görevi Masahiro Fujisawa’dan devralan Saraçoğlu, Mitsubishi Electric’in öncelikli pazar olarak gördüğü Türkiye’deki operasyonlarını büyütmeyi hedefliyor.
Profesyonel iş hayatına NETAŞ Nothern Telecom’da başlayan Şevket Saraçoğlu, Alarko Holding ve Korona Şirketler Grubu’nda çalıştı. 1992 yılında Genel Teknik Sistemler (gTs) şirketinin kurucu ortağı olan Saraçoğlu, 2013 yılında Mitsubishi Electric’in GTS’yi satın almasının ardından Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü oldu.
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