Mondelez Türkiye’de satıştan sorumlu olacak

Mart 15, 2018 0 Yorum 104 Okunma
Mondelez Türkiye’de satıştan sorumlu olacak

Sakız, şeker, bisküvi ve çikolata kategorilerinde yaklaşık 185 adet ürünü, 165 bini geleneksel, 25 bini modern kanal olmak üzere 200 bine yakın satış noktasında tüketicileriyle buluşturan Mondelez International Türkiye’nin yeni satış distribütör operasyonları müdürü Tansel Tunca oldu.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Tunca, kariyerine 1993 yılında Roche’ta satış temsilcisi olarak başladı. Ardından Unilever, Gillette\P&G, Kimberly-Clark’da ulusal ve uluslararası yöneticilik pozisyonları üstlendi.

Savola Group’ta ülke satış direktörü olarak görev yapan Tunca, 2016 yılından itibaren de Marshall Akzo Nobel Türkiye operasyonlarında yönetim danışmanlığı görevini yürüttü.



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