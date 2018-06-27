Morhipo’ya transfer oldu
2011’de Boyner Holding çatısı altında kurulan e-ticaret sitesi Morhipo, önemli bir transfer gerçekleştirdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2017 Ocak ayından bu yana D&R’da pazarlama ve satın almadan sorumlu genel müdür yardımcısı olan Mehtap Alp, Morhipo’nun yeni kategori ve pazarlama genel müdür yardımcısı oldu.
Alp, çalışma hayatına Koç Grubu ile adım attı. Boyner Büyük Mağazacılık’ta pazar araştırma ve geliştirme müdürü, pazarlama müdürü ve son olarak pazarlama genel müdür yardımcısı rolünü üstlenerek toplam 14 yıl boyunca görev aldı. 2016 yılında ise Vakko’ya pazarlama ve iletişim direktörü olarak geçiş yaptı.
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