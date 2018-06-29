Mövenpick’e direktör olarak geçti
World Travel Awards tarafından 2017 yılında “Avrupa’nın En İyi İş Oteli” seçilen Mövenpick Hotel İstanbul’a odalar bölümü direktörü olarak İlker Şenbecerir atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şenbecerir, kariyerine 1996 yılında Grand Hyatt İstanbul’da bellboy olarak başladı. Aynı otelde sırasıyla concierge, concierge’den sorumlu müdür yardımcısı, ön büro müdür yardımcısı ve ön büro müdürü olarak görev aldı.
2011’de DoubleTree by Hilton Moda’da ön büro müdürü olarak çalışmaya başlayan Şenbecerir, 2012 yılında Wyndham Grand Kalamış Marina’ya atanarak odalar bölümü direktörü oldu.
Şenbecerir, son olarak Rotana İstanbul’da odalar bölümü direktörlüğü görevini yürütüyordu. Afrika, Asya, Avrupa ve Ortadoğu’da birçok otel, tatil köyü ve Nil yolcu gemilerinin işletmeciliğini yapan Mövenpick Hotels & Resorts, 2020 yılına kadar otel sayısını 125’e çıkarmayı hedefliyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?