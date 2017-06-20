Mükemmellik direktörü oldu
Roche, telekomünikasyon sektöründen bir transfer yaptı. Pazarlama, inovasyon, strateji ve iş geliştirme alanlarında 15 yıllık deneyime sahip olan Derya Sontur, Roche İlaç Türkiye’ye müşteri ve iş mükemmelliği direktörü olarak atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Altı yıl Danone Türkiye’de Danino ve Activia markalarının ürün müdürlüğünü üstlenen Derya Sontur, 2008 yılında Fransa’daki Danone merkez ofisinde görev yaptı.
2010’dan itibaren dört yıl süresince eş zamanlı olarak Hollanda’da Batı Avrupa ve Kuzey Amerika inovasyonlarından sorumlu marka müdürü ve ardından pazarlama müdürü olarak çalıştı.
2012 yılında tekrar Türkiye’ye dönerek Vodafone Türkiye’de çalışmaya başlayan Sontur, 2016’dan bu yana ürün ve fiyatlandırma segmentlerinden sorumlu olarak çalışıyordu.
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