Multi Türkiye direktörü oldu
Multi, Avrupa ve Türkiye’nin önemli gayrimenkul yatırım, yönetim ve geliştirme şirketlerinden biri.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
130 alışveriş merkezi ile Türkiye dahil olmak üzere Avrupa’nın 14 ülkesinde faaliyet gösteren Multi’nin Türkiye’de 14 alışveriş merkezi operasyonu bulunuyor. Bu AVM’leri heryıl 160 milyon kişi ziyaret ediyor.
Sektörün önemli oyuncularından Multi Türkiye’de önemli bir atama yapıldı. Alışveriş Merkezleri Yönetimi Direktörü Hakan Altın oldu.
En son Multi Türkiye bünyesinde yer alan Marmara Forum’un müdürü olan Altın, 2014 yılından bu yana Multi Türkiye çatısı altında görev yapıyor.
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