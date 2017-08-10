Multinet Up’ta bayrak değişimi

Ağustos 10, 2017 0 Yorum 215 Okunma
Multinet Up’ta bayrak değişimi

Ödeme sistemleri altyapısı ve yönetimi konusunda uzmanlaşan Multinet Up’ta bayrak değişimi oluyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

2012 yılından bu yana Multinet Up’ın CEO’luk görevini yürüten Yusuf Ziya Gündüz görevini Demirhan Şener’e devrederken kendisi de global bir pozisyona atandı.

Multinet’in Türkiye’de büyümesine, yeni iş alanlarına girmesine liderlik eden Yusuf Ziya Gündüz, Up Group Yunanistan operasyonunun yönetim kurulu başkanı oldu.

Beş yıldır Multinet Up’ta çeşitli kademelerde görev yapan Demirhan Şener, son dönemde operasyon, teknoloji, pazarlama gibi farklı alanlarda üst düzey yönetici olarak çalışıyordu.



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