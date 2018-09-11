Multi’ye transfer oldu
Yaklaşık 110 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan AVM pazarı Türkiye’nin en çok gündemde olan sektörleri arasında yer alıyor. Kiraların döviz üzerinden ödenmesi ve dövizin hızla yükselmesi AVM’ler ile perakendeciler arasında sık sık tartışmalara neden oluyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu tartışmalar devam ederken bu kez AVM yönetimlerinde bir hareketlilik başladı. Türkiye’de 14 alışveriş merkezinin operasyonunu yürüten Multi Turkey, önemli bir transfer yaptı.
Şirketin en önemli rakiplerinden ECE Türkiye’nin başında olan Pınar Yalçınkaya Hacaoğlu, Multi Türkiye CEO’su oldu. Kiralama, varlık ve alışveriş merkezi yönetimi, satın alma ve iş geliştirme konularında uzmanlaşan Hacaoğlu, daha önce Bilkent Holding bünyesinde çalışmıştı.
2006’da ECE Türkiye bünyesine katılan Hacaoğlu, 2017 yılında şirketin CEO’su olmuştu.
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