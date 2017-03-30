Müşteri deneyimini iyileştirecek
Artan rekabet koşullarıyla birlikte müşteri deneyiminin önemi giderek artırıyor. Artık şirketler müşteri deneyimini iyileştirecekleri şirketler kuruyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Doğuş Grubu da bu doğrultuda kusursuz müşteri deneyimini yaratma ve bu konudaki iyileşmeyi sürekli kılma vizyonuyla 2014 yılında Doğuş Müşteri Sistemleri’ni kurdu.
Data üzerine odaklanan ve bünyesinde ZUBİZU ve Rezervin gibi markaları bulunduran Doğuş Müşteri Sistemleri’nin insan kaynakları direktörlüğüne sektörden deneyimli bir isim geldi.
Beymen’de İK direktörü olarak görev yapan Neslihan Gömeçli, Doğuş Müşteri Sistemleri’nin insan kaynakları direktörlüğüne atandı.
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