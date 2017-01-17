Müşteri deneyiminin önemi artıyor
Organize perakende sektöründe değişen ekonomi ve rekabet koşulları, önceliklerin de değişmesi sonucunu beraberinde getirdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Geçmişte sırayla lokasyon, doğru ürün ve fiyat ön plandayken, bugün müşteri deneyimi şirketlerin odak noktası haline geldi. Artık bütün şirketler müşterilerini yakından takip edip ona göre stratejiler geliştiriyor.
Şirketlerde müşteri deneyimi birimlerinin önemi giderek artıyor.
Kültür, sanat ve eğlence sektörünün önde gelen şirketlerinden D&R’da CRM departmanında üst düzey bir atama gerçekleştirildi. Şule Çalışkan, müşteri deneyimi direktörü olarak atandı.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İşletme bölümü mezunu Şule Çalışkan, Eczacıbaşı, Orma, Paro gibi firmalarda yürüttüğü çeşitli görevlerin ardından, son olarak Boyner Grup/Ay Marka Mağazacılık’ta CRM Müdürü olarak görev aldı.
Türkiye genelinde 152 şubesi bulunan D&R, Şule Çalışkan’ın atanmasıyla müşteri ilişkileri yönetiminde yenilikçi uygulamalara imza atmayı hedefliyor.
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