Müşteriden sorumlu olacak
Vodafone Türkiye’nin “müşteri odaklı dijital telekom operatörü” olma hedefi doğrultusunda oluşturulan müşteri operasyonlarından sorumlu icra kurulu başkan yardımcılığı pozisyonuna Emre Ergun getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Ergun, Vodafone Türkiye’de müşteri operasyonları, dijital kanallar ve satış, dijital ürün yönetimi gibi alanların sorumluluğunu üstlenecek.
Son olarak TEB’de pazarlama ödeme sistemleri ve müşteri etkileşim merkezi grup direktörü olarak görev yapan Emre Ergun, bundan önce Fibabanka’da perakende bankacılık ve dağıtım kanallarından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalıştı.
Öncesinde ise Credit Europe Bank, Finansbank ve Citibank bünyesinde üst düzey yöneticilik yaptı.
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