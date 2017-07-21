Nadir hastalıklardan sorumlu olacak
Merkezi Türkiye’de bulunan ve Ortadoğu ile Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde aktif olarak çalışan Trpharm, Türkiye’deki yatırımlarına hız verdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Geçen yıl Çerkezköy’de 15 bin metrekarelik kapalı alanda 45 milyon Euro’luk yatırımla biyoteknolojik ilaç fabrikasının temelini atan şirket, insan kaynağına da yatırım yapıyor.
Şirket, nadir hastalıklar medikal direktörü olarak Belgin Özdilsiz’i kadrosuna kattı. Özdilsiz, 20002001 yıllarında Çamlıca Ömür Hastanesi’nde hekimlik yaptıktan sonra 2001-2014 yılları arasında Sanovel, Ali Raif İlaç, Meda İlaç ve GlaxoSmithKline’da yönetici olarak çalıştı.
Özdilsiz, TRPharm’a katılmadan önce son olarak 2014-2017 yılları arasında Sanofi Genzyme’da sırasıyla medikal ve ruhsatlandırma direktörü, medikal alan müdürü olarak görev yaptı.
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