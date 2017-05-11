NAOS Türkiye’nin ülke müdürü oldu
Fransa’da 1977 yılında kurulan bir cilt bakım şirketi olan NAOS, bünyesinde bulundurduğu Laboratoire Bioderma, Institut Esthederm ve Etat Pur gibi markalarla bugün 80 ülkede faaliyet gösteriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye ofisini 2008 yılında faaliyete geçiren ve Bioderma markasıyla öne çıkan şirket, yeni bir genel müdür ataması yaptı. Türkiye ofisinin açıldığı 2008 yılında Bioderma Türkiye’ye dahil olan Bayram Kaymak, NAOS Türkiye ülke müdürü oldu.
Bayram Kaymak, strateji, iş geliştirme, pazarlama ve satışta çeşitli roller üstlenerek dokuz yılı aşkın süredir sektörde görev alıyor. Bioderma Türkiye’de ürün müdürü olarak göreve başlayan Kaymak, pazarlama müdürü, grup pazarlama direktörü ve grup satış ve pazarlama direktörlüğü görevlerini yaptı.
İş hayatına Yapı Kredi Koray GYO’da pazarlama uzmanı olarak başlayan Kaymak, 2006-2008 yılları arasında Antis Kozmetik’te ürün müdürlüğü yaptı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?