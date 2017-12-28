Nestle Türkiye’de önemli atama

Aralık 28, 2017 0 Yorum 87 Okunma
Nestle Türkiye’de önemli atama

105 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Nestle, 3 bin 500 kişiye doğrudan, 5 binin üzerinde kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlıyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Nestle’nin en hızlı büyüyen kategorilerden biri olan kahvaltılık gevrekler biriminde önemli bir atama gerçekleşti.

Nestle İçecekler İş Birimi’nde 2015 yılından bu yana pazarlama müdürü olarak görev yapan Hüseyin Necdet Kalkan, Nestle Türkiye’nin kahvaltılık gevrekler iş birimi genel müdürü olarak atandı.

2006 yılında Nestle zincir mağazalar ekibine katıldı. 2011 yılında tüm Türkiye’den sorumlu ulusal mağazalar kanal müdürlüğüne getirildi ve bu görevini dört yıl boyunca sürdürdü.



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