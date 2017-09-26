Nestle’de yönetici ataması
105 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Nestle bugün ülkemizde 3 bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağlıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Nestle, Türkiye’deki üretim üssünden başta Ortadoğu ve Kuzey Afrika olmak üzere bölge ülkelerine ihracat da gerçekleştiriyor.
Gıdanın farklı kategorilerinde faaliyet gösteren şirketin şekerleme ve çikolata biriminde önemli bir atama gerçekleşti.
2015 yılından bu yana Nestle İş Mükemmellik Direktörü olarak görev yapan Özgür Karakaş, Nestle Türkiye Çikolata ve Şekerleme İş Birimi’nin genel müdürlüğüne atandı. Karakaş, Nestle ailesine 2003’te yönetici adayı olarak katılmıştı.
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