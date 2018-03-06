Netaş’ın iletişiminden sorumlu olacak
Netaş’ın marka ve iletişimden sorumlu icra kurulu üyeliğine, iletişim sektöründe 20 yıllık deneyimi olan Buket Okumuş atandı. Okumuş, yeni görevinde, Netaş’ın tüm paydaş iletişimini yürütecek.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Netaş’tan önce yedi yıl boyunca ING Bank’ın kurumsal iletişim grup müdürlüğünü yürüten Okumuş, bu rolünden önce farklı PR ajanslarında uzun yıllar çeşitli yerel ve çok uluslu markalara iletişim danışmanlığı yaptı.
Okumuş, kariyerinin bir bölümünde Boğaziçi Üniversitesi’nde kurumsal ve pazarlama iletişimi dersleri verdi ve Koç.Net’in pazarlama iletişimi müdürlüğünü de yürüttü.
Önceki haber 11 gıda ve içecek şirketi neyi taahhüt etti?
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?