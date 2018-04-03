New York’a kadın yönetici transferi
Mercer, dünyanın sağlık, varlık ve kariyer alanlarındaki önemli insan kaynakları danışmanlık şirketlerinden biri. Mercer’da Türkiye ve Hindistan’ın yanı sıra Ortadoğu ve Afrika’nın dahil olduğu IMETA Bölgesi’nin pazarlama direktörlüğü görevini sürdüren Işıl Çayırlı Ketenci, Mercer New York’a transfer oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Mercer’ın global ağı içinde önemli kademelerde göreve getirdiği ilk Türk kadın yönetici olan Işıl Çayırlı Ketenci, Mercer Küresel İş Çözümleri Pazarlama Stratejisti olarak görev yapacak ve sağlık konularında çalışacak.
Sports International’da pazarlama müdürü ve SEAT’ta pazarlama şefi görevlerinde bulunan Ketenci, 2008 yılında Mercer’a transfer oldu. Mercer bünyesinde özellikle kadınların iş hayatındaki rolüne odaklanan ve PWN (Professional Women Network) ortaklığıyla ve 40 firmanın katılımıyla gerçekleşen “Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça” araştırmasının Türkiye ayağının gerçekleştirilmesine önderlik etti.
Bunun yanı sıra yakın zamanda Mercer’ın Ortadoğu bölgesinde Fas merkezli yeni bir ofisinin yapılanmasını yönetti.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?