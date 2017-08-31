Nielsen’e yeni genel müdür
Nielsen Türkiye’de geçen yıldan bu yana genel müdür yardımcılığı görevini yürütmekte olan Didem Şekerel Erdoğan, şirketin yeni Türkiye genel müdürü olarak atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
FMCG sektörünün önde gelen uluslararası firmalarından birinde görev aldıktan sonra 2013 yılında Nielsen ailesine katılan Erdoğan, uluslararası alanda yaptığı görevlerle öne çıktı.
Erdoğan ayrıca gerek stratejik pazarlama gerekse de Türkiye’de operasyonel pazarlama alanında, özellikle satış ve ticari pazarlama konularında 15 yıllık bilgi ve deneyime sahip bulunuyor.
Didem Şekerel Erdoğan, Nielsen Türkiye genel müdürü olarak perakende ölçüm hizmetleriyle satış etkinliğinin yanı sıra tüm müşteri ve danışmanlık ekiplerinin liderliğini üstlendi.
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