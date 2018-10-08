Niyazi Önen Gıda’ya genel müdür
Dardanel Şirketler Grubu’na bağlı Niyazi Önen Gıda Sanayi’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Niyazi Önen Gıda Sanayi’de genel müdürlük görevine Ferit Gökmen atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Gökmen, aynı zamanda icra kurulu başkanlığı görevini de üstlendi. Ferit Gökmen, iş hayatına 1994 yılında Koç Holding şirketlerinden Düzey A.Ş.’de başladı.
Daha sonra bu şirkette Antalya bölgesinde üst düzey yöneticilik yaptı.
Ardından Türkiye bölgeler ve distribütörler grup satış yöneticiliğine terfi etti. Gökmen, 2013 yılından bu yana Düzey A.Ş.’de satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.
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