Novartis Türkiye Grubu’nun başına geçti
Novartis/Sandoz Grubu bünyesinde 40 yıldır çeşitli ülke ve görevlerde bulunan Dr. Altan Demirdere, Novartis Türkiye Grubu Başkanlığı’na getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Novartis/Sandoz Grubu bünyesinde 40 yıldır çeşitli ülke ve görevlerde bulunan Dr. Altan Demirdere, Novartis Türkiye Grubu Başkanlığı’na getirildi.
Halihazırda Sandoz Türkiye ve Ortadoğu Başkanlığı görevini yürütmekte olan Demirdere böylece önümüzdeki dönemde Sandoz’un yanı sıra Novartis ve Alcon’un dahil olduğu tüm Novartis Grubu’nu Demirdere yönetecek.
1980’da Sandoz Basel’de AR-GE’de çalışan Demirdere, grup bünyesinde pazarlama direktörlüğünden ülke başkanlığına kadar pek çok önemli pozisyonda görev aldı.
2008-2015 yılları arasında Rusya’da Sandoz’un iş hacmini üçe katlayan Demirdere, 2015’te Sandoz Türkiye ve CIS Bölgesi Başkanlığı ve Novartis Grup CIS Başkanlığı’na atanarak İstanbul’a geri döndü.
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