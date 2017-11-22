Novartis Türkiye’ye yeni CFO
Novartis Türkiye’de ülke finans direktörlüğü görevine Petra Wittlin atandı. Kariyerine Ernst & Young’da başlayan Petra Wittlin, 2004 yılında Novartis ailesine Basel’de kurumsal vergi müdürü olarak katıldı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2007-2010 yılları arasında Çin Şanghay’da Novartis Biyomedikal Araştırma Enstitüsü’nde CFO olarak, daha sonra Rusya’da Sandoz Rusya’nın stratejik gelişim müdürü olarak, ardından İsviçre’de Novartis Biyomedikal Araştırma Enstitüsü’nde Avrupa finans müdürü olarak görev aldı.
Wittlin, 2014’ten bu yana Hollanda Ülke CFO’su olarak çalışıyordu.
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